На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня"
17:11 14.12.2025 (обновлено: 17:19 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/radiostantsiya-2061984268.html
На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня"
На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня" - РИА Новости, 14.12.2025
На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня"
Сообщения "Радиостанции Судного дня" вызывают опасения на Западе, пишет британский таблоид Express. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:11:00+03:00
2025-12-14T17:19:00+03:00
На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня"

Express: сообщения "Радиостанции Судного дня" вызывают опасения

Вышки сотовой связи
Вышки сотовой связи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Flickr / pslim
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сообщения "Радиостанции Судного дня" вызывают опасения на Западе, пишет британский таблоид Express.
"Таинственная радиостанция, известная как UVB-76, передала ряд сообщений, в том числе ПЕРЕЧНИЦА, ПЕРЕНАЕМ, ПАБОДОЛЛ, СПИНОБАЗ, ФРИГОРИЯ, ОПАЛЬНЫЙ, СНОПОВЫЙ и МЮОНОСВОД", — говорится в публикации.
8 декабря, 15:54
"Радио Судного дня" передало три новых слова
8 декабря, 15:54
В материале также утверждается, что радиостанция чаще всего передает кодировки в периоды высокой международной напряженности. Это, по мнению автора статьи, якобы подогревает опасения о "глобальной войне".
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
1 декабря, 15:01
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал перед встречей Путина и Уиткоффа
1 декабря, 15:01
 
