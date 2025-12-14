На Западе забили тревогу после сообщений "Радиостанции Судного дня"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сообщения "Радиостанции Судного дня" вызывают опасения на Западе, пишет британский таблоид Express.

"Таинственная радиостанция, известная как UVB-76, передала ряд сообщений, в том числе ПЕРЕЧНИЦА, ПЕРЕНАЕМ, ПАБОДОЛЛ, СПИНОБАЗ, ФРИГОРИЯ, ОПАЛЬНЫЙ, СНОПОВЫЙ и МЮОНОСВОД", — говорится в публикации.

В материале также утверждается, что радиостанция чаще всего передает кодировки в периоды высокой международной напряженности. Это, по мнению автора статьи, якобы подогревает опасения о "глобальной войне".

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".