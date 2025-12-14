https://ria.ru/20251214/pvo-2062010197.html
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за три часа сбили еще 71 дрон ВСУ над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T23:16:00+03:00
2025-12-14T23:16:00+03:00
2025-12-14T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
тульская область
россия
азовское море
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
тульская область
брянская область
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами