Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 14.12.2025 (обновлено: 23:36 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/pvo-2062010197.html
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за три часа сбили еще 71 дрон ВСУ над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T23:16:00+03:00
2025-12-14T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251211/bpla-2061266713.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
ростовская область
волгоградская область
белгородская область
тульская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, азовское море, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, тульская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Ростовская область, Волгоградская область, Белгородская область, Тульская область, Брянская область
ПВО сбила 71 дрон ВСУ над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за три часа сбили еще 71 дрон ВСУ над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
«
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в публикации.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
11 декабря, 02:46
Российские военные поразили 52 БПЛА над Ростовской областью, десять — над Брянской, три — над Белгородской, по два — над Тульской и Рязанской, по одному — над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.
Ранее средства ПВО сбили 106 беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАзовское мореРостовская областьВолгоградская областьБелгородская областьТульская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала