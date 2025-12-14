https://ria.ru/20251214/pvo-2062002573.html
ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 56 дронов ВСУ над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами
