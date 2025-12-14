ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами

"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Российские военные поразили 24 БПЛА над Белгородской областью, 17 — над Брянской, пять — над Тульской, три — над Курской, по два — над Московским регионом, Калужской и Рязанской областями, один — над Воронежской.