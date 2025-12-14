https://ria.ru/20251214/pvo-2061997679.html
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Тульской областью
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Тульской областью - РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Тульской областью
ПВО уничтожила над Тульской областью пять украинских беспилотных летательных аппаратов, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила пять дронов ВСУ над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили над Тульской областью пять дронов ВСУ, пострадавших нет