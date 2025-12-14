https://ria.ru/20251214/pvo-2061948421.html
ПВО уничтожила десять украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РИА Новости, 14.12.2025
