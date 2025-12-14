Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за сутки

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.