Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области
Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области
БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T07:16:00+03:00
2025-12-14T07:16:00+03:00
2025-12-14T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
