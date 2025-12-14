Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 14.12.2025 (обновлено: 07:34 14.12.2025)
Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области
Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области
БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T07:16:00+03:00
2025-12-14T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области

Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области, пострадавших нет

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны России на территории Смоленской области сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных служб ведут работу на месте падения обломков", - написал Анохин в Telegram-канале.
