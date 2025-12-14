https://ria.ru/20251214/pvo-2061915502.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 14.12.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T06:21:00+03:00
2025-12-14T06:21:00+03:00
2025-12-14T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области