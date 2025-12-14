Рейтинг@Mail.ru
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным
14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 14.12.2025
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным - РИА Новости, 14.12.2025
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным
Мать погибшего на СВО и посмертно награжденного медалью "Золотая звезда" сержанта Никиты Афанасьева поделилась эмоциями от общения с президентом России... РИА Новости, 14.12.2025
Мать Героя России Афанасьева поделилась эмоциями от общения с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и мать и дети сержанта Никиты Афанасьева Антон, Ксения и Дарья на мероприятии в честь Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин и мать и дети сержанта Никиты Афанасьева Антон, Ксения и Дарья на мероприятии в честь Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин и мать и дети сержанта Никиты Афанасьева Антон, Ксения и Дарья на мероприятии в честь Дня Героев Отечества
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мать погибшего на СВО и посмертно награжденного медалью "Золотая звезда" сержанта Никиты Афанасьева поделилась эмоциями от общения с президентом России Владимиром Путиным.
"Личная наша беседа с Владимиром Владимировичем, это личное, но за это внимание, за само вот это присутствие, конечно, здесь, это очень дорого для нас. Хотя и непросто. Спасибо большое", - сказала женщина, общаясь с журналистом "России1" Павлом Зарубиным.
После торжественной церемонии вручения наград Героям России во вторник глава государства поручил расставить стулья прямо в Александровском зале Кремлевского дворца, чтобы пообщаться с семьей Афанасьева без посторонних ушей и глаз.
Президент России Владимир Путин вручает награду Героя России матери погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
