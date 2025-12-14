Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Туркменистане обсудили очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину во время переговоров Путина и Эрдогана.
В ходе переговоров ко встрече Путина и Эрдогана присоединился премьер Пакистана Шахбаз Шариф. По словам Пескова, в графике лидеров случился цейтнот.
"Одновременно запланирована у премьера Пакистана следующая (встреча - ред.), которую устраивает принимающая сторона: наши туркменские коллеги, а нам надо спешить туда. И получается такая ситуация цейтнота со всех сторон", - сказал Песков.
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным
13 декабря, 15:10