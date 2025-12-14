Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 14.12.2025
14:20 14.12.2025 (обновлено: 15:25 14.12.2025)
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 14.12.2025
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Туркменистане обсудили очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:20:00+03:00
2025-12-14T15:25:00+03:00
в мире
россия
турция
ашхабад
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
в мире, россия, турция, ашхабад, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Турция, Ашхабад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган обсудили очень чувствительные темы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Туркменистане обсудили очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину во время переговоров Путина и Эрдогана.
В ходе переговоров ко встрече Путина и Эрдогана присоединился премьер Пакистана Шахбаз Шариф. По словам Пескова, в графике лидеров случился цейтнот.
"Одновременно запланирована у премьера Пакистана следующая (встреча - ред.), которую устраивает принимающая сторона: наши туркменские коллеги, а нам надо спешить туда. И получается такая ситуация цейтнота со всех сторон", - сказал Песков.
Президенты РФ и Турции провели переговоры 12 декабря в Ашхабаде.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным
13 декабря, 15:10
 
