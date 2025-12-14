Рейтинг@Mail.ru
Путин водит машину и любит это делать, рассказал Песков - РИА Новости, 14.12.2025
11:08 14.12.2025 (обновлено: 11:09 14.12.2025)
Путин водит машину и любит это делать, рассказал Песков
Президент РФ Владимир Путин водит автомобиль и любит это делать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
© Фото : KCNAВладимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне
© Фото : KCNA
Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин водит автомобиль и любит это делать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин ранее рассказал, что иногда ездит "по-тихому", без сопровождения. Песков сообщил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что "по-тихому" значит "как все".
"Он (президент - ред.) водит машину и любит это делать", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, может ли любой автолюбитель в Москве увидеть Путина за рулем, Песков ответил: "Увидеть - вряд ли".
Аурус глазами Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Появились новые кадры с автомобилем Путина
13 июля, 15:17
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
