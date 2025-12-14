Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana для Европы являются серьезным признанием крупного геополитического сдвига, считает сенатор Алексей Пушков.
"Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС на партийном съезде в Мюнхене заявил, что эпоха Pax Americana - "мира по-американски" - для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно. Первый звонок прозвенел с первым избранием (президента США Дональда - ред.) Трампа", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, Трамп еще тогда подчеркнул, что не поддерживает Европу, полагающуюся на США в вопросах безопасности, "не стесняясь показывать свое отношение евролидерам, начиная с Меркель".
Сенатор добавил, что на Мюнхенской конференции Джо Байден успокаивал европейскую элиту, обещая возвращение к прежним временам, но вскоре вновь пришел Трамп.