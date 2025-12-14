Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/pushkov-2061899999.html
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana - РИА Новости, 14.12.2025
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana для Европы являются серьезным признанием крупного геополитического сдвига, считает сенатор... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T01:25:00+03:00
2025-12-14T01:25:00+03:00
в мире
германия
европа
сша
алексей пушков
фридрих мерц
джо байден
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_8c991f64f76b1616b9fe62cb05ffba0e.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057325856.html
https://ria.ru/20251213/posledstviya-2061861895.html
германия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1602_1920x0_80_0_0_da6e41aa2d167d1df78c02b81b529a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, сша, алексей пушков, фридрих мерц, джо байден, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, США, Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Джо Байден, ХДС/ХСС
Пушков прокомментировал слова Мерца о конце эпохи Pax Americana

Пушков назвал слова Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конце эпохи Pax Americana для Европы являются серьезным признанием крупного геополитического сдвига, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее Мерц на фоне изменения внешнеполитического курса США заявил о необходимости отстаивания собственных интересов, заявив, что "десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились".
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
25 ноября, 09:33
"Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС на партийном съезде в Мюнхене заявил, что эпоха Pax Americana - "мира по-американски" - для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно. Первый звонок прозвенел с первым избранием (президента США Дональда - ред.) Трампа", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, Трамп еще тогда подчеркнул, что не поддерживает Европу, полагающуюся на США в вопросах безопасности, "не стесняясь показывать свое отношение евролидерам, начиная с Меркель".
Сенатор добавил, что на Мюнхенской конференции Джо Байден успокаивал европейскую элиту, обещая возвращение к прежним временам, но вскоре вновь пришел Трамп.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 17:07
 
В миреГерманияЕвропаСШААлексей ПушковФридрих МерцДжо БайденХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала