Рейтинг@Mail.ru
Puma зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/puma-2061952822.html
Puma зарегистрировала в России товарные знаки
Puma зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 14.12.2025
Puma зарегистрировала в России товарные знаки
Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:03:00+03:00
2025-12-14T13:03:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871926181_0:60:2744:1604_1920x0_80_0_0_20f4b7194d738db291d27ca65be85e23.jpg
https://ria.ru/20251209/znaki-2060701691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871926181_525:0:2744:1664_1920x0_80_0_0_b76a476d556405a540e38934048c5454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Puma зарегистрировала в России товарные знаки

РИА Новости: Puma зарегистрировала два товарных знака в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Puma
Логотип Puma - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип Puma. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года. В октябре 2025 года было принято решение о регистрации товарных знаков до августа 2034 года. Теперь компания может производить и продавать в России спортивную одежду, тренажеры, велосипеды и другую продукцию.
В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.
Мальчик играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Американские производители игр зарегистрировали товарные знаки в России
9 декабря, 01:59
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала