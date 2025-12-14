Puma зарегистрировала в России товарные знаки

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.