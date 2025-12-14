https://ria.ru/20251214/pulkovo-2061907118.html
В аэропорту "Пулково" скорректировали временные ограничения
В аэропорту "Пулково" скорректировали временные ограничения - РИА Новости, 14.12.2025
В аэропорту "Пулково" скорректировали временные ограничения
Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:17:00+03:00
2025-12-14T03:17:00+03:00
2025-12-14T03:17:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98187/14/981871425_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_3537e19b26724c746f00033ec54edeea.jpg
https://ria.ru/20251214/aeroport-2061899822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98187/14/981871425_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_51ae5652e9d8a85d8910be015657ac80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Пулково" скорректировали временные ограничения
В "Пулково" скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов