В "Пулково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.12.2025
01:31 14.12.2025
В "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.12.2025
безопасность, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
01:22
 
БезопасностьПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
