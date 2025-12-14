https://ria.ru/20251214/pskov-2061934013.html
В Псковской области отменили режим опасности БПЛА
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене в регионе плана "Ковер" и ограничений мобильного интернета. РИА Новости, 14.12.2025
псковская область
2025
безопасность, псковская область, михаил ведерников, министерство обороны рф (минобороны рф)
