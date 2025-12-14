Рейтинг@Mail.ru
10:35 14.12.2025
В Псковской области отменили режим опасности БПЛА
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене в регионе плана "Ковер" и ограничений мобильного интернета. РИА Новости, 14.12.2025
безопасность
псковская область
михаил ведерников
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, псковская область, михаил ведерников, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене в регионе плана "Ковер" и ограничений мобильного интернета.
"Режим опасности БПЛА, режим "Ковер" и ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области отменены", – написал он в своем канале в мессенджере Max.
Средства ПВО уничтожили за ночь 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. В том числе сбит один БПЛА на территории Псковской области.
БезопасностьПсковская областьМихаил ВедерниковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
