"Как сквозь землю провалилась": девочка пропала на 50 лет и не нашлась

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Историю 14-летней англичанки Эйприл Фабб в Британии помнят до сих пор. Даже спустя полвека официально это дело так и числится нераскрытым. В материалах полиции — краткий, почти беспомощный вывод детективов: девочка "как сквозь землю провалилась". Ни улик, ни подозреваемых, ни даже внятной версии.

Что известно о самом быстром исчезновении ребенка в истории?

"Бунтаркой она не была никогда"

Эйприл родилась в 1955 году в обычной небогатой, но крепкой семье фермеров. Отец и мать, Олив и Эрнест, трудились в сельском хозяйстве и жили как большинство в их округе — огород, хозяйство, скот, вечные дела. Но при этом после работы старались быть с детьми: за общим столом обсуждали день, пили чай, смеялись, строили планы.

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Семья © Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Семья

Помимо самой Эйприл, в семье росли еще две девочки — Памела и Диана. Сестры вспоминали потом, что в их доме было шумно, но безопасно и родителям можно было доверить все на свете.

Сама Эйприл была тихой, домашней, немного мечтательной. Любила популярные в то время группы, слушала современную музыку, но при этом много читала, собирала марки, не лезла в конфликты и не тянулась к опасным приключениям. Родные в один голос говорили: бунтаркой она не была никогда, примерная школьница, которой доверяли и родители, и соседи.

Ни следов борьбы, ни свидетелей

Весной 1969 года, 8 апреля, Англия жила в предвкушении каникул. В семье Фабб намечались и семейные праздники, дни рождения родственников. Эйприл с утра решила навестить старшую сестру, чтобы поздравить ее мужа.

После обеда она аккуратно сложила небольшой подарок, взяла с собой немного денег "на всякий случай", села на свой велосипед и поехала в соседнее селение. Расстояние было небольшое, дорогу девочка знала отлично, там часто ездили и взрослые, и дети.

В тот день ее заметили несколько соседей: трудно было не обратить внимание на яркую юбку и зеленый джемпер, в которые она нарядилась. На момент пропажи ей было всего 14.

Позже кто-то из местных девочек рассказал полицейским, что Эйприл видели на дороге: она, дескать, притормозила, узнала своих подружек, остановилась с ними поболтать на пару минут. Казалось, обычный, совершенно будничный эпизод.

А потом что-то произошло.

Всего через семь-десять минут двое мужчин, ехавших по той же дороге, увидели на обочине брошенный велосипед. Рядом никого. Ни следов борьбы, ни крика, ни свидетелей, которые могли бы сказать, куда делась девочка.

Просто исчезла — ни одной зацепки

Рабочие, нашедшие велосипед , не стали ждать, пока кто-то другой что-то заметит. Они сразу сообщили в полицию. Начались поиски: сначала локальные, затем все более широкие. Подняли волонтеров, прочесывали поля и кюветы, заглядывали в сараи.

В последующие дни поисковую операцию расширили до масштабов района. В работу включились все, кто только мог: полицейские, местные жители, родные, добровольцы из соседних городков.

Следствие сравнительно быстро пришло к выводу, что речь идет о похищении. Но зацепок не было никаких. В сводках тех лет сухо отмечалось: опрошены не менее двух тысяч свидетелей, проведены десятки обысков в домах, проверены все известные проблемные семьи и приезжие. Результат нулевой.

Местных потрясло не только то, что ребенок исчез, а то, как это произошло . Несколько минут, открытая дорога, привычный маршрут, вокруг деревня, где все друг друга знают. И при этом — никого, кто мог бы сказать "Я видел, как ее посадили в машину" или "Она свернула туда-то". Когда объявили крупное вознаграждение за любую информацию о девочке, то не нашлось даже случайного свидетеля, клюнувшего на деньги.

© Depositphotos.com / vicspacewalker Туманный рассвет в деревне © Depositphotos.com / vicspacewalker Туманный рассвет в деревне

Родители в какой-то момент перестали запирать дверь. По вечерам зажигали свет в доме, словно подавали дочери знак: ее всегда ждут, она может войти в любой момент не стучась.

Каждый найденный предмет, каждая мелочь давали новую надежду и тут же разрушали ее. Однажды волонтеры обнаружили носовой платок — по виду детский — и решили, что он мог принадлежать Эйприл. Но проверка показала: платок соседского мальчишки, потерянный задолго до трагического дня.

Через несколько месяцев в полицию и редакции начали поступать звонки от людей, которые уверяли, что видели девочку, похожую на Эйприл, в поезде, следовавшем в Норидж. Полиция пыталась проверять эти сообщения, но ни одно не удалось ни подтвердить, ни окончательно опровергнуть — слишком расплывчатыми были детали.

Сестры ждут Эйприл до сих пор

Родители Эйприл прожили жизнь в режиме ожидания: из года в год надеялись, что однажды зазвонит телефон или скрипнет дверь — и дочь вернется. Но, увы, они умерли, так и не узнав, что произошло с дочерью в тот апрельский день.

Сестры Эйприл живы, не отказываются от контакта с полицией и до сих пор поддерживают связь с теми детективами, которые периодически поднимают архивы и пытаются взглянуть на старое дело по-новому.

© Фото : Pexels/George Becker Входная дверь квартиры © Фото : Pexels/George Becker Входная дверь квартиры