Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/pravitelstvo-2061931853.html
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК - РИА Новости, 14.12.2025
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:09:00+03:00
2025-12-14T10:09:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
https://ria.ru/20250331/pravitelstvo-2008343704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК

Более 60 млрд руб выделили на льготное кредитование для сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданным кредитам, отметили в пресс-службе. С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 миллиарда рублей.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Правительство направит четыре миллиарда рублей на закупку сельхозтехники
31 марта, 10:39
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала