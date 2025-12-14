https://ria.ru/20251214/pravitelstvo-2061931853.html
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для... РИА Новости, 14.12.2025
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
