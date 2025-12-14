https://ria.ru/20251214/pozhar-2061910253.html
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.12.2025
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 14.12.2025
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Бочаров: на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар