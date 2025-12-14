Рейтинг@Mail.ru
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 14.12.2025 (обновлено: 01:50 14.12.2025)
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.12.2025
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
урюпинск
волгоградская область
происшествия
андрей бочаров
урюпинск
волгоградская область
урюпинск, волгоградская область, происшествия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Урюпинск, Волгоградская область, Происшествия, Андрей Бочаров
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

Бочаров: на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

Работа пожарных. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП "Урюпинская гостиница". По предварительным данным, пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУрюпинскВолгоградская областьПроисшествияАндрей Бочаров
 
 
