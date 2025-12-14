https://ria.ru/20251214/posobie-2061903311.html
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности - около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:23:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
единая россия
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
РИА Новости: пособие по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей