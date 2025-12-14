В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности - около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").