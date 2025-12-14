Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
02:23 14.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году - РИА Новости, 14.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности - около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2025
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году

РИА Новости: пособие по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей

© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности - около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей", - сказал Говырин.
По его словам, при многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тысяч рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Единое пособие для семей получили почти девять миллионов человек
8 декабря, 18:06
 
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
