Рейтинг@Mail.ru
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 14.12.2025 (обновлено: 16:34 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/polsha-2061969065.html
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 14.12.2025
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
В Польше после ДТП с автобусом госпитализировали 14 белорусских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:23:00+03:00
2025-12-14T16:34:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061973362_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_cc19963bbccbbb728dd7cb8e4da9e3fc.jpg
https://ria.ru/20251113/egipet-2054874365.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061973362_42:0:842:600_1920x0_80_0_0_62d0d7b80f73eb591a70a4f5c250498d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП

РИА Новости: в Польше произошло ДТП с автобусом с белорусскими туристами

© Фото : Podkarpacka Policja/XНа месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше
На месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Podkarpacka Policja/X
На месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 14 дек — РИА Новости. В Польше после ДТП с автобусом госпитализировали 14 белорусских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.
«
"В Жешуве <...> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего с группой из 48 граждан Республики Беларусь в Венгрию", — рассказали в ведомстве.
© Фото : Podkarpacka Policja/XНа месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше
На месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Podkarpacka Policja/X
На месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше
Погибших нет. Пострадавших с ранениями легкой и средней степени тяжести разместили в пяти городских медицинских учреждениях.
Белорусская сторона находится в контакте с компетентными органами Польши. Консульство в Бяла-Подляска делает все необходимое для помощи гражданам, добавили в МИД.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте
13 ноября, 22:49
 
В миреБелоруссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала