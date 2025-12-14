https://ria.ru/20251214/polsha-2061969065.html
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
В Польше после ДТП с автобусом госпитализировали 14 белорусских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. РИА Новости, 14.12.2025
