Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6-8 градусов мороза, а дневные - от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям термометра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее учёный рассказал РИА Новости, что температура в Москве и области упадёт до минус 9 градусов ночью в субботу, а температурный фон приблизится к средним многолетним значениям.

"В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве -6, -8, области до -10, а дневные температуры -4, -6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до -8 днём", - сказал Вильфанд

Он отметил, что такая температура на 2-3 градуса ниже нормы.