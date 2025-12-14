https://ria.ru/20251214/pogoda-2061900488.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6-8 градусов мороза, а дневные - от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям... РИА Новости, 14.12.2025
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
россия
2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6-8 градусов мороза, а дневные - от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям термометра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее учёный рассказал РИА Новости, что температура в Москве
и области упадёт до минус 9 градусов ночью в субботу, а температурный фон приблизится к средним многолетним значениям.
"В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве -6, -8, области до -10, а дневные температуры -4, -6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до -8 днём", - сказал Вильфанд
.
Он отметил, что такая температура на 2-3 градуса ниже нормы.
"То есть это январская, такая нормальная январская температура", - сказал синоптик.