01:30 14.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ночные температуры в Москве в воскресенье составят 6-8 градусов мороза, а дневные - от минус 4 до минус 6, что больше соответствует январским показателям термометра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее учёный рассказал РИА Новости, что температура в Москве и области упадёт до минус 9 градусов ночью в субботу, а температурный фон приблизится к средним многолетним значениям.
"В воскресенье облачно с прояснениями, ночью и днём преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве -6, -8, области до -10, а дневные температуры -4, -6. Это максимальная температура в послеполуденные часы, а по области до -8 днём", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая температура на 2-3 градуса ниже нормы.
"То есть это январская, такая нормальная январская температура", - сказал синоптик.
