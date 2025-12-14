Три поезда из Крыма задерживаются в пути

Ранее в воскресенье компания сообщала о задержках нескольких пассажирских составов в сообщении с Крымским полуостровом, в том числе в Крым и обратно.

Там добавили, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.