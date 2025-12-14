Три поезда из Крыма задерживаются в пути

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются три поезда "Таврия". Время опоздания на 13:30 мск: из Крыма - №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа, №092 Севастополь –Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 30 минут, №076 Симферополь –Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье компания сообщала о задержках нескольких пассажирских составов в сообщении с Крымским полуостровом, в том числе в Крым и обратно.
"Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график", - пояснили в "Гранд сервис экспресс".
Там добавили, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
