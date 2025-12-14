Рейтинг@Mail.ru
Три поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/poezd-2061964213.html
Три поезда из Крыма задерживаются в пути
Три поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости, 14.12.2025
Три поезда из Крыма задерживаются в пути
Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:49:00+03:00
2025-12-14T14:49:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
москва
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104070/29/1040702981_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79e8973475d81f6b5ceaf3dcea106c7d.jpg
https://ria.ru/20251214/krym-2061930786.html
республика крым
симферополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104070/29/1040702981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56196c6f91c820176afbce17a23d5c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, симферополь, москва, гранд сервис экспресс
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Москва, Гранд Сервис Экспресс
Три поезда из Крыма задерживаются в пути

Три поезда «Таврия» задерживаются в пути следования из Крыма

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Симферополя
Железнодорожный вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал Симферополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются три поезда "Таврия". Время опоздания на 13:30 мск: из Крыма - №196 СимферопольМосква, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа, №092 Севастополь –Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 30 минут, №076 Симферополь –Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье компания сообщала о задержках нескольких пассажирских составов в сообщении с Крымским полуостровом, в том числе в Крым и обратно.
"Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график", - пояснили в "Гранд сервис экспресс".
Там добавили, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Железнодорожный вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов
Вчера, 10:02
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольМоскваГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала