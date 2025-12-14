Рейтинг@Mail.ru
Полиция раскрыла подробности о подозреваемых в теракте в Сиднее
14.12.2025
Полиция раскрыла подробности о подозреваемых в теракте в Сиднее
Подозреваемые в теракте на пляже в австралийском Сиднее приходятся друг другу отцом и сыном, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.
Полиция раскрыла подробности о подозреваемых в теракте в Сиднее

Подозреваемые в теракте в Сиднее приходятся друг другу отцом и сыном

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подозреваемые в теракте на пляже в австралийском Сиднее приходятся друг другу отцом и сыном, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.
В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство.
"Преступники - 50-летний и 24-летний мужчины, отец и сын. Старший - мертв, младший - на данный момент в больнице", - заявил представитель полиции Мэл Лэнион на пресс-конференции.
Лэнион добавил, что, по данным полиции, за нападением стояли только два человека.
