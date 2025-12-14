Стрельба на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото

Полиция раскрыла подробности о подозреваемых в теракте в Сиднее

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подозреваемые в теракте на пляже в австралийском Сиднее приходятся друг другу отцом и сыном, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.

В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс , в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство.

"Преступники - 50-летний и 24-летний мужчины, отец и сын. Старший - мертв, младший - на данный момент в больнице", - заявил представитель полиции Мэл Лэнион на пресс-конференции.