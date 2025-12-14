Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки
14.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки - РИА Новости, 14.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки
Сладкие новогодние подарки необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, это поможет избежать появления белого налета на шоколаде, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 14.12.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
новый год
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сладкие новогодние подарки необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, это поможет избежать появления белого налета на шоколаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве рекомендовали покупать сладости только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках.
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
"Срок годности определяется по наиболее скоропортящемуся продукту в наборе, поэтому выбирайте сладкий подарок с максимально свежими изделиями. Предпочтительнее кондитерские изделия с минимальным количеством добавок, консервантов и гидрогенизированных жиров", - рассказали в пресс-службе.
Также там рекомендовали обращать внимание на потенциальные аллергены - ядра абрикосовой косточки и арахис, которые не рекомендуется давать детям.
"Если в подарке есть игрушка, она должна быть упакована отдельно и предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Учитывайте возрастные ограничения: для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы", - отметили в ведомстве.
Помимо того, в Роспотребнадзоре посоветовали по возможности избегать сладостей с усилителями вкуса и аромата, синтетическими красителями и ароматизаторами, предпочтительнее натуральные.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков
"Храните сладкие подарки при температуре 15-17 градусов, чтобы избежать появления белого налета на шоколаде при неправильных условиях хранения", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что при выборе новогоднего сладкого подарка нужно обязательно изучить этикетку, на ней должны быть указаны: наименование продукта; состав; количество; дата производства; срок годности; условия хранения, включая рекомендации после вскрытия упаковки; информация о производителе или индивидуальном предпринимателе, а также об импортере.
"Помимо того, на ней также должны быть рекомендации и ограничения по использованию, особенно если это может повлиять на здоровье потребителей; показатели пищевой ценности; информация о наличии генетически модифицированных компонентов; знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза", - добавили в ведомстве.
Открытки к Новому году 2026: 50 красивых картинок с поздравлениями
