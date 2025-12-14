В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сладкие новогодние подарки необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, это поможет избежать появления белого налета на шоколаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали покупать сладости только в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках.

"Срок годности определяется по наиболее скоропортящемуся продукту в наборе, поэтому выбирайте сладкий подарок с максимально свежими изделиями. Предпочтительнее кондитерские изделия с минимальным количеством добавок, консервантов и гидрогенизированных жиров", - рассказали в пресс-службе.

Также там рекомендовали обращать внимание на потенциальные аллергены - ядра абрикосовой косточки и арахис, которые не рекомендуется давать детям.

« "Если в подарке есть игрушка, она должна быть упакована отдельно и предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Учитывайте возрастные ограничения: для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы", - отметили в ведомстве.

Помимо того, в Роспотребнадзоре посоветовали по возможности избегать сладостей с усилителями вкуса и аромата, синтетическими красителями и ароматизаторами, предпочтительнее натуральные.

"Храните сладкие подарки при температуре 15-17 градусов, чтобы избежать появления белого налета на шоколаде при неправильных условиях хранения", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что при выборе новогоднего сладкого подарка нужно обязательно изучить этикетку, на ней должны быть указаны: наименование продукта; состав; количество; дата производства; срок годности; условия хранения, включая рекомендации после вскрытия упаковки; информация о производителе или индивидуальном предпринимателе, а также об импортере.