В ПМР заявили, что милитаризация Молдавии может нарушить равновесие сил - РИА Новости, 14.12.2025
20:33 14.12.2025
В ПМР заявили, что милитаризация Молдавии может нарушить равновесие сил
В ПМР заявили, что милитаризация Молдавии может нарушить равновесие сил
в мире
молдавия
сша
израиль
майя санду
нато
евросоюз
молдавия
сша
израиль
В мире, Молдавия, США, Израиль, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
В ПМР заявили, что милитаризация Молдавии может нарушить равновесие сил

Депутат Сафонов: милитаризация Молдавии может сломать равновесие сил в регионе

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Активная милитаризация Молдавии может сломать хрупкое равновесие сил в регионе, заявил РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В среду пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. До этого минобороны Молдавии публиковало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
25 апреля, 10:32
25 апреля, 10:32
"В Молдову поступает новое оружие. Это крупнокалиберные гаубицы израильского производства калибра 155 миллиметров. Планируется закупка дополнительных артиллерийских орудий на сумму 1 миллион евро, включая буксируемые гаубицы калибра 105 миллиметров", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что Молдавия вооружается уже не первый год. По его словам, Кишиневу в этом активно помогают ЕС и США.
"В последние годы Молдова получила с Запада свыше сотни бронеавтомобилей "Хаммер", порядка сорока бронетранспортеров "Пиранья", радар ПВО Ground Master 200, четыре израильские САУ ATMOS, партию самоходных минометов "Скорпион" и так далее. Это может полностью сломать хрупкое равновесие сил на Днестре", - добавил Сафонов.
Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
13 ноября, 23:31
13 ноября, 23:31
 
В миреМолдавияСШАИзраильМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
