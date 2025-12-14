Рейтинг@Mail.ru
План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 2%
Республика Татарстан
 
15:57 14.12.2025
План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 2%
План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 2%

КАЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 2%, введено в строй более 3,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Глава минстроя Татарстана Марат Айзатуллин доложил о ходе жилищного строительства на совещании в правительстве республики.
"По словам министра, в республике введено 3,335 миллиона квадратных метров жилья, что свидетельствует о выполнении годового плана на 102%", - говорится в сообщении.
Ранее Айзатуллин отмечал, что минимальный план по вводу жилья на 2025 год - 3,26 миллиона квадратных метров. Из них 1,42 миллиона квадратных метров планировалось ввести по линии индивидуального жилищного строительства, 1,68 миллиона квадратных метров - в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тысячи квадратных метров - по программе социальной ипотеки.
По информации министра, план 2025 года по коммерческому многоэтажному строительству выполнен на 47% - сданы 96 многоквартирных домов общей площадью 796 тысяч квадратных метров. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен полностью - завершено строительство 44 жилых домов суммарной площадью 162 тысячи квадратных метров. По линии индивидуального жилищного строительства сданы 17,6 тысячи домов площадью около 2,38 миллиона квадратных метров жилья.
В сфере реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по 450 жилым помещениям, предназначенным для детей-сирот, этап заключения контрактов завершен. Категория "Молодые семьи" в 2025 году насчитывает 69 получателей, 67 из которых уже использовали средства субсидий, оставшиеся две семьи находятся на этапе подбора жилья. В категории "Многодетные семьи" в настоящее время из 27 сертификатов реализовано 26 на общую площадь 2,25 тысячи квадратных метров.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики
