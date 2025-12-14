Песков прокомментировал сообщения о якобы просьбе вернуть Урганта в эфир

Рейтинг@Mail.ru
21:27 14.12.2025 (обновлено: 21:54 14.12.2025)
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторые россияне просили вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. РИА Новости, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторые россияне просили вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир.
"Мне об этом ничего не известно", — сказал он газете РБК.
Ранее газета New York Times писала, что некоторые "видные россияне" якобы обращались к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбами "вернуть" Урганта в эфир Первого канала.
После начала спецоперации телеведущий неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом
9 апреля, 16:41
 
