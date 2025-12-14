https://ria.ru/20251214/peskov-2061996426.html
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году - РИА Новости, 14.12.2025
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
Красочное выражение лица Владимира Зеленского хорошо передавало атмосферу встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T19:44:00+03:00
2025-12-14T19:44:00+03:00
2025-12-14T23:52:00+03:00
в мире
париж
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185575_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_800ee49bf7b1c805a334aba68f2d35d4.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051714295.html
париж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185575_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_faf0fee01c6e2bd6284d8c0484bf674b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Париж, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
Песков: лицо Зеленского передавало атмосферу встречи с Путиным в 2019 году