Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
19:44 14.12.2025 (обновлено: 23:52 14.12.2025)
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
Красочное выражение лица Владимира Зеленского хорошо передавало атмосферу встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 14.12.2025
в мире, париж, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Париж, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Красочное выражение лица Владимира Зеленского хорошо передавало атмосферу встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, здесь такая физиономиграфия, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров — это весьма красочное выражение лица", — отметил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Единственная встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же российский лидер провел и двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
