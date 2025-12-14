Рейтинг@Mail.ru
Песков, Орешкин и Мантуров рассказали, какие они отцы
15:01 14.12.2025 (обновлено: 17:50 14.12.2025)
Песков, Орешкин и Мантуров рассказали, какие они отцы
Песков, Орешкин и Мантуров рассказали, какие они отцы
2025
Песков, Орешкин и Мантуров рассказали, какие они отцы

Песков назвал себя малововлеченным отцом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказали, какие они отцы.
"Малововлеченный, надо больше вовлекаться", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, вовлеченный ли он отец.
Орешкин в свою очередь рассказал, что "абсолютно" вовлечен в дела семьи.
А Мантуров отметил, что его дети уже выросли и занимаются своими детьми.
"Внучки две есть, вижу редко, но вызывают огромное умиление", - поделился он.
