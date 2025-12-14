Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал позицию США по урегулированию на Украине решительной
14:24 14.12.2025 (обновлено: 14:31 14.12.2025)
Песков назвал позицию США по урегулированию на Украине решительной
Песков назвал позицию США по урегулированию на Украине решительной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решительной и реалистичной позицию Вашингтона в вопросах урегулирования на Украине. РИА Новости, 14.12.2025
мирный план сша по украине
россия
дмитрий песков
украина
сша
россия
украина
сша
Мирный план США по Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, США
Песков назвал позицию США по урегулированию на Украине решительной

Песков назвал позицию Вашингтона по украинскому урегулированию решительной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решительной и реалистичной позицию Вашингтона в вопросах урегулирования на Украине.
"Здесь очень важна позиция Вашингтона. Мы видим, она весьма и весьма решительная, она реалистичная, она прагматичная", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о процессе украинского урегулирования.
Песков: для украинского урегулирования нужны гарантии со стороны Киева
Заголовок открываемого материала