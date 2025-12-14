Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 14.12.2025
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности
Россию не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности

Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать мирные договоренности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россию не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нас это не устроит", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, устроит ли РФ, если Киев под давлением подпишет что угодно, а потом будет саботировать подписанное так же, как минские договоренности.
