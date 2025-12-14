https://ria.ru/20251214/peskov-2061961549.html
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности - РИА Новости, 14.12.2025
Песков: Россию не устроит, если Киев будет саботировать договоренности
Россию не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:24:00+03:00
2025-12-14T14:24:00+03:00
2025-12-14T14:29:00+03:00
россия
киев
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
павел зарубин
россия
киев
