Песков: для украинского урегулирования нужны гарантии со стороны Киева
Песков: для украинского урегулирования нужны гарантии со стороны Киева - РИА Новости, 14.12.2025
Песков: для украинского урегулирования нужны гарантии со стороны Киева
Нужна определенная система гарантий выполнения Киевом договоренностей по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:24:00+03:00
2025-12-14T14:24:00+03:00
2025-12-14T14:33:00+03:00
киев
мирный план сша по украине
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
киев
россия
киев, мирный план сша по украине, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Киев, Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков: для украинского урегулирования нужны гарантии со стороны Киева
Песков: для украинского урегулирования нужна система гарантий со стороны Киева