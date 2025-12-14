Песков рассказал, на кого ориентируется Россия в вопросах урегулирования

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек — РИА Новости. Россия в вопросах урегулирования на Украине принимает во внимание подход США, а не Европы, Россия в вопросах урегулирования на Украине принимает во внимание подход США, а не Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

« "Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля назвал позицию США по разрешению украинского кризиса прагматичной и реалистичной. Он также отметил, что Москву не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать.

« "Должна быть определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей", — подчеркнул Песков.

Кроме того, он добавил, что триггером для начала СВО стал заход на территорию Украины специалистов НАТО.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Владимир Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.