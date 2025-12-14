Рейтинг@Mail.ru
Зеленский, придя к власти, продолжил приближать войну, заявил Песков - РИА Новости, 14.12.2025
14:13 14.12.2025 (обновлено: 14:25 14.12.2025)
Зеленский, придя к власти, продолжил приближать войну, заявил Песков
Зеленский, придя к власти, продолжил приближать войну, заявил Песков
Зеленский, придя к власти, продолжил приближать войну, заявил Песков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но он продолжил нарушать минские договоренности и начал приближать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Когда Зеленский выиграл выборы у (бывшего президента Украины Петра - ред.) Порошенко, он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности, он продолжил затягивать время. Стало очевидно, что никто не собирается (выполнять минские договоренности - ред.), и вместо мира он стал приближать войну", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Песков рассказал, на кого ориентируется Россия в вопросах урегулирования
В миреДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПавел Зарубин
 
 
