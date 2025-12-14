Рейтинг@Mail.ru
Песков вспомнил, как голландцы рассказывали ему об ужасах Второй мировой
13:15 14.12.2025 (обновлено: 23:56 14.12.2025)
Песков вспомнил, как голландцы рассказывали ему об ужасах Второй мировой
Песков вспомнил, как голландцы рассказывали ему об ужасах Второй мировой
Песков вспомнил, как голландцы рассказывали ему об ужасах Второй мировой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вспомнил, как во время его учебы в Нидерландах голландцы рассказывали ему об испытаниях во время Второй мировой, по словам Пескова, граждане Нидерландов "очень не любят немцев", но не знают ужасов войны.
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал призывы генсека НАТО Марка Рютте к Европе "готовиться к войне, которую пережили наши деды". Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину отметил, что Рютте жил в Голландии.
"Я в свое время учился в Нидерландах, и мне голландцы там сами рассказывали про страшные испытания, которые они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко. Это на полном серьезе. И при этом голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасы войны", - сказал Песков.
Заголовок открываемого материала