Рейтинг@Mail.ru
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 14.12.2025 (обновлено: 14:28 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/peskov-2061949581.html
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне - РИА Новости, 14.12.2025
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
Слова генсека НАТО Марка Рютте о Второй мировой войне безответственны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:43:00+03:00
2025-12-14T14:28:00+03:00
россия
в мире
германия
марк рютте
дмитрий песков
павел зарубин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251211/ryutte-2061503601.html
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061136144.html
https://ria.ru/20251207/kallas-2060370616.html
россия
германия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, германия, марк рютте, дмитрий песков, павел зарубин, нато, евросоюз, европа, москва
Россия, В мире, Германия, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Евросоюз, Европа, Москва
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне

Песков раскритиковал заявления Рютте о Второй мировой войне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Слова генсека НАТО Марка Рютте о Второй мировой войне безответственны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На днях он призвал союзников быть готовыми к масштабам войны, которую пережили деды и прадеды.

"К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале "Вести".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
11 декабря, 19:04
Представитель Кремля отметил, что это заявление представителя поколения, забывшего, что такое Вторая мировая война.
«

"Мы, слава богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас и что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", — добавил Песков.

В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он предложил перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс будет "следующей целью" России.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Британии пришли в ярость из-за русофобского заявления главы МИД Финляндии
10 декабря, 15:04
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные политики запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе рассказали о подарке России от Каи Каллас
7 декабря, 03:20
 
РоссияВ миреГерманияМарк РюттеДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТОЕвросоюзЕвропаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала