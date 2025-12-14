https://ria.ru/20251214/peskov-2061949581.html
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне - РИА Новости, 14.12.2025
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
Слова генсека НАТО Марка Рютте о Второй мировой войне безответственны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:43:00+03:00
2025-12-14T12:43:00+03:00
2025-12-14T14:28:00+03:00
россия
в мире
германия
марк рютте
дмитрий песков
павел зарубин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251211/ryutte-2061503601.html
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061136144.html
https://ria.ru/20251207/kallas-2060370616.html
россия
германия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, германия, марк рютте, дмитрий песков, павел зарубин, нато, евросоюз, европа, москва
Россия, В мире, Германия, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Евросоюз, Европа, Москва
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
Песков раскритиковал заявления Рютте о Второй мировой войне
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Слова генсека НАТО Марка Рютте о Второй мировой войне безответственны, заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На днях он призвал союзников быть готовыми к масштабам войны, которую пережили деды и прадеды.
"К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит", — сказал Песков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале "Вести".
Представитель Кремля отметил, что это заявление представителя поколения, забывшего, что такое Вторая мировая война.
«
"Мы, слава богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас и что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", — добавил Песков.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он предложил перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс будет "следующей целью" России.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные политики запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.