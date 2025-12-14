Рейтинг@Mail.ru
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за России - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/perepalka-2061999326.html
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за России
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за России - РИА Новости, 14.12.2025
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X раскритиковал заявление украинского коллеги Андрея Сибиги о России. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T20:22:00+03:00
2025-12-14T20:22:00+03:00
в мире
россия
венгрия
москва
андрей сибига
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2385:1342_1920x0_80_0_0_821c1eccc16eca1cddfd184c748eebec.jpg
https://ria.ru/20251214/ugroza-2061996733.html
https://ria.ru/20251214/soglashenie-2061994017.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_1fb4644cbfbf7b8d1900fe3f10315266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, москва, андрей сибига, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, g7, мирный план сша по украине, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Москва, Андрей Сибига, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Мирный план США по Украине, Виктор Орбан
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за России

Сийярто раскритиковал заявление Сибиги в адрес Орбана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X раскритиковал заявление украинского коллеги Андрея Сибиги о России.
"Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!!" — написал Сийярто в ответ на его выпад.
Владимир Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Вчера, 19:53
Сибига ранее заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы стал "самым ценным активом России в Европе". Таким образом он прокомментировал заявление венгерского политика о том, что манипуляции ЕС с активами России станут объявлением войны.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости
Вчера, 19:08
 
В миреРоссияВенгрияМоскваАндрей СибигаПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияG7Мирный план США по УкраинеВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала