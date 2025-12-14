ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавии запрещают вести переговоры с Тирасполем западные кураторы, чтобы обострить ситуацию в регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева Тирасполя в формате "1+1". Он уточнил, что получил письмо от вице-премьера по реинтеграции Молдавии Валерия Киверя, в котором указано о множестве проблем между Кишиневом и Тирасполем и только позитивная динамика в их разрешении может привести к встрече переговорщиков.

Парижа и "Предположить можно лишь одно: ему (Киверю - ред.) запретили проводить переговоры с приднестровцами. Либо это сделали президент Молдовы Майя Санду и её "ближний круг", либо евро-глобалисты из Брюсселя Лондона , решившие обострить ситуацию на Днестре . А именно евро-глобалисты полностью управляют всеми действиями власть имущих в Республике Молдова. Одно очевидно: тот, кто срывает встречи и диалог, берёт на себя ответственность за все возможные последствия своих действий", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР обратил внимание на то, что политики и эксперты в Молдавии снова говорят о том, что в Приднестровье регулярно возникают проблемы с поставками газа. По его словам, европейские банки зачастую препятствуют проплатам за этот газ.

"У недоброжелателей ПМР цель ясна, как дважды два: спровоцировать новый холод в домах приднестровцев в расчёте на то, что они "сломаются" и сдадутся. Ясно, что никто не сдастся, но стратегия наших оппонентов именно такова. Кишинёв заранее блокирует саму возможность обсудить и данный аспект на переговорах. Иначе, чем заранее продуманной линией на удушение ПМР, это назвать сложно", - добавил Сафонов.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.