В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем - РИА Новости, 14.12.2025
10:40 14.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем - РИА Новости, 14.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем
Молдавии запрещают вести переговоры с Тирасполем западные кураторы, чтобы обострить ситуацию в регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель РИА Новости, 14.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавии запрещают вести переговоры с Тирасполем западные кураторы, чтобы обострить ситуацию в регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1". Он уточнил, что получил письмо от вице-премьера по реинтеграции Молдавии Валерия Киверя, в котором указано о множестве проблем между Кишиневом и Тирасполем и только позитивная динамика в их разрешении может привести к встрече переговорщиков.
"Предположить можно лишь одно: ему (Киверю - ред.) запретили проводить переговоры с приднестровцами. Либо это сделали президент Молдовы Майя Санду и её "ближний круг", либо евро-глобалисты из Брюсселя, Парижа и Лондона, решившие обострить ситуацию на Днестре. А именно евро-глобалисты полностью управляют всеми действиями власть имущих в Республике Молдова. Одно очевидно: тот, кто срывает встречи и диалог, берёт на себя ответственность за все возможные последствия своих действий", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что политики и эксперты в Молдавии снова говорят о том, что в Приднестровье регулярно возникают проблемы с поставками газа. По его словам, европейские банки зачастую препятствуют проплатам за этот газ.
"У недоброжелателей ПМР цель ясна, как дважды два: спровоцировать новый холод в домах приднестровцев в расчёте на то, что они "сломаются" и сдадутся. Ясно, что никто не сдастся, но стратегия наших оппонентов именно такова. Кишинёв заранее блокирует саму возможность обсудить и данный аспект на переговорах. Иначе, чем заранее продуманной линией на удушение ПМР, это назвать сложно", - добавил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В миреКишиневМолдавияТираспольВиталий ИгнатьевМайя Санду
 
 
