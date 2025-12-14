https://ria.ru/20251214/penza-2061939052.html
В Пензенской области частично восстановили электроснабжение в домах
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе почти в два раза сократили число домов, отключенных от электроснабжения из-за непогоды. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:28:00+03:00
происшествия
В Пензенской области почти в два раза сократили число отключенных от света домов