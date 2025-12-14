В Пензенской области частично восстановили электроснабжение в домах

Рейтинг@Mail.ru
11:28 14.12.2025
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе почти в два раза сократили число домов, отключенных от электроснабжения из-за непогоды. РИА Новости, 14.12.2025
пензенская область
пенза
кузнецк
олег мельниченко
происшествия, пензенская область, пенза, кузнецк, олег мельниченко
Происшествия, Пензенская область, Пенза, Кузнецк, Олег Мельниченко
Сотрудники коммунальных служб ремонтируют линию электропередачи . Архивное фото
УФА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе почти в два раза сократили число домов, отключенных от электроснабжения из-за непогоды.
"В 07.00 провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийные бригады работали всю ночь. Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2852 до 1508, где живут более 3600 человек", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он добавил, что без электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные, которые работают на бензогенераторах. Точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще в пяти муниципалитетах области.
