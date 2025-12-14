В Пензенской области частично восстановили электроснабжение в домах

"В 07.00 провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийные бригады работали всю ночь. Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2852 до 1508, где живут более 3600 человек", - написал губернатор в своём Telegram-канале.