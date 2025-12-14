https://ria.ru/20251214/penza-2061937715.html
Движение поездов в Пензенской области откроют в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.12.2025
