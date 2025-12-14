Рейтинг@Mail.ru
11:15 14.12.2025
Движение поездов в Пензенской области откроют в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроют в полночь
УФА, 14 дек - РИА Новости. Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники. С путей убрано 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще 8", - написал он в своём Telegram-канале.
По словам Мельниченко, в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600.
"Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов", - добавил губернатор области.
Он отметил, что на месте ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Показатели воздуха в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут в понедельник.
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
