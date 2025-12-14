Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
"В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги.
Также для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.