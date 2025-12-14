Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек

«

"В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги.