Рейтинг@Mail.ru
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 14.12.2025 (обновлено: 13:03 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/penza-2061933858.html
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек - РИА Новости, 14.12.2025
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек
Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:32:00+03:00
2025-12-14T13:03:00+03:00
происшествия
пензенская область
куйбышевская железная дорога
пенза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061952327_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_8ca91a96cae2daa39ee116f54dc273ea.jpg
https://ria.ru/20251214/penza-2061923891.html
пензенская область
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061952327_33:0:645:459_1920x0_80_0_0_02ee3792e95fe618d8ece6ef65db082b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, куйбышевская железная дорога, пенза, россия
Происшествия, Пензенская область, Куйбышевская железная дорога, Пенза, Россия
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек

В Пензенской области около 300 человек ликвидируют последствия ЧП с цистернами

© Куйбышевская ЖД/TelegramВосстановительные работы на станции Чаис, где произошло столкновение локомотива с грузовым поездом
Восстановительные работы на станции Чаис, где произошло столкновение локомотива с грузовым поездом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Куйбышевская ЖД/Telegram
Восстановительные работы на станции Чаис, где произошло столкновение локомотива с грузовым поездом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
«

"В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги.

Также для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом на станции Чаис в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияПензенская областьКуйбышевская железная дорогаПензаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала