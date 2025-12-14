Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре - РИА Новости, 14.12.2025
17:30 14.12.2025
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре - РИА Новости, 14.12.2025
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре
Пассажир, из-за плохого самочувствия которого в Самаре посадили самолет Москва - Пхукет, находится в удовлетворительном состоянии, у него исключили инсульт,... РИА Новости, 14.12.2025
самара
москва
пхукет (остров)
происшествия, самара, москва, пхукет (остров), курумоч (аэропорт)
Туризм, Происшествия, Самара, Москва, Пхукет (остров), Курумоч (аэропорт)
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре

РИА Новости: у пассажира, из-за которого сел самолет в Самаре, исключили инсульт

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Пассажир, из-за плохого самочувствия которого в Самаре посадили самолет Москва - Пхукет, находится в удовлетворительном состоянии, у него исключили инсульт, сообщили РИА Новости в Минздраве Самарской области.
Ранее в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч сообщили РИА Новости, что ночью 14 декабря в Самаре приземлился самолет, следовавший из Москвы в Пхукет. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал.
"В Самарской областной клинической больнице имени Середавина исключили инсульт. Направили в городскую больницу №4, в дежурный стационар по профилю "неврология". Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказался. С женой уехал в гостиницу", - сообщила собеседница агентства, комментируя состояние пассажира.
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира
11 июня, 12:09
 
ТуризмПроисшествияСамараМоскваПхукет (остров)Курумоч (аэропорт)
 
 
