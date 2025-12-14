Рейтинг@Mail.ru
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
19:17 14.12.2025 (обновлено: 20:39 14.12.2025)
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
Подразделения службы безопасности Сирии начали операцию против ИГ* в Пальмире, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 14.12.2025
в мире, пальмира, сша, сирия, пит хегсет
В мире, Пальмира, США, Сирия, Пит Хегсет
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ

Сирийские службы безопасности начали операцию против ИГ в районе Пальмиры

Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. Подразделения службы безопасности Сирии начали операцию против ИГ* в Пальмире, передает телеканал Syria TV.
"В районе Пальмиры началось проведение операции против ИГ* силами безопасности", — говорится в сообщении.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
Вчера, 03:25
Накануне Пентагон заявил о гибели двух военных и гражданского переводчика из-за атаки члена террористической группировки, еще три человека пострадали. По словам Пита Хегсета, нападавшего ликвидировали партнерскими силами.
Представитель МВД арабской республики Нуруддин аль-Баба отметил, что сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но они не восприняли это серьезно. По его словам, американские и сирийские военные после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению террориста.
По информации газеты The Wall Street Journal, атака произошла во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь по военным из пулемета.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении ИГ*.
В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что Штаты приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии за последний месяц.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа
Вчера, 00:01
 
В миреПальмираСШАСирияПит Хегсет
 
 
