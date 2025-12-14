Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. Подразделения службы безопасности Сирии начали операцию против ИГ* в Пальмире, Подразделения службы безопасности Сирии начали операцию против ИГ* в Пальмире, передает телеканал Syria TV.

« "В районе Пальмиры началось проведение операции против ИГ* силами безопасности", — говорится в сообщении.

Накануне Пентагон заявил о гибели двух военных и гражданского переводчика из-за атаки члена террористической группировки, еще три человека пострадали. По словам Пита Хегсета, нападавшего ликвидировали партнерскими силами.

Представитель МВД арабской республики Нуруддин аль-Баба отметил, что сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но они не восприняли это серьезно. По его словам, американские и сирийские военные после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению террориста.

По информации газеты The Wall Street Journal, атака произошла во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь по военным из пулемета.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении ИГ*.

В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что Штаты приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии за последний месяц.