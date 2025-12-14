Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
11:46 14.12.2025
СМИ: напавший на военных в Пальмире служил в силовых структурах Сирии
Мужчина, совершивший нападение в сирийской Пальмире, в результате которого погибли двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, служил в силах... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
пальмира
сша
сирия
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, пальмира, сша, сирия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Пальмира, США, Сирия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ: напавший на военных в Пальмире служил в силовых структурах Сирии

Американские военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение в сирийской Пальмире, в результате которого погибли двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, служил в силах безопасности Сирии, 11 силовиков были задержаны для допроса, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ и США). В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
«

"Совершивший нападение в течение более 10 месяцев был членом сил общей безопасности при министерстве внутренних дел и проходил службу в нескольких городах до перевода в Пальмиру... Одиннадцать членов сил общей безопасности были задержаны и доставлены на допрос после нападения", - цитирует агентство слова источника.

Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "очень серьезные" ответные действия в отношении ИГ после гибели американских военнослужащих.
