СМИ: напавший на военных в Пальмире служил в силовых структурах Сирии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение в сирийской Пальмире, в результате которого погибли двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, служил в силах безопасности Сирии, 11 силовиков были задержаны для допроса, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ и США). В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
«
"Совершивший нападение в течение более 10 месяцев был членом сил общей безопасности при министерстве внутренних дел и проходил службу в нескольких городах до перевода в Пальмиру... Одиннадцать членов сил общей безопасности были задержаны и доставлены на допрос после нападения", - цитирует агентство слова источника.
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "очень серьезные" ответные действия в отношении ИГ после гибели американских военнослужащих.
СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры
13 декабря, 16:49