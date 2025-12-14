Орбан усомнился, что Рютте сохранит пост после слов о России

БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что генсек НАТО Марк Рютте сохранит свой пост после слов о возможном конфликте с Россией, отметив, что у Европы и Америки сейчас принципиально разные взгляды на конфликт на Украине.
Ранее Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в четверг призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России.
"Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?" - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.
По его словам, внутри НАТО сложилась не виданная ранее ситуация, когда "Америка хочет мира, а Европа хочет войны".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, Венгрия как член альянса отвергает его заявления о необходимости готовиться к войне с Россией.