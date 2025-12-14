Орбан усомнился, что Рютте сохранит пост после слов о России

БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что генсек НАТО Марк Рютте сохранит свой пост после слов о возможном конфликте с Россией, отметив, что у Европы и Америки сейчас принципиально разные взгляды на конфликт на Украине.