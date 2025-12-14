https://ria.ru/20251214/opasnost-2062001934.html
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщило МЧС России. РИА Новости, 14.12.2025
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Россия
МЧС: беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края