МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщил украинский "24-й канал".

"Взрывы в Одесской области", — говорится в его аккаунте в Telegram.

Позднее власти региона признали, что повреждения получили объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры.

Поздно вечером в субботу взрывы также прогремели в Павлограде Днепропетровской области и Сумах.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях

Удар возмездия

В субботу российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ударила по предприятиям ВПК Украины и энергетическим целям, обеспечивающим их работу.

Большая часть Одессы осталась без электричества, воды и отопления. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар в Одессе © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар в Одессе

Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.