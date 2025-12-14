Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
В Одессе за разговор школьников на русском языке на переменах ввели штрафы
07:09 14.12.2025
В Одессе за разговор школьников на русском языке на переменах ввели штрафы
В Одессе могут оштрафовать родителей, чьи дети в школе отказываются говорить на переменах на украинском языке, рассказала РИА Новости жительница города.
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Одессе могут оштрафовать родителей, чьи дети в школе отказываются говорить на переменах на украинском языке, рассказала РИА Новости жительница города.
"Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке", - сказала собеседница агентства.
Реализация этого на практике, по ее словам, зависит от настроя руководства школы.
"По поводу школы - тут зависит от того, какая атмосфера, от руководства. Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают... то там есть такой приказ", - добавила одесситка.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Заголовок открываемого материала